Eutanasia legale, raccolta di firme a Siracusa per il Referendum

Ruben Aparo, coordinatore di +Europa per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, e Saverio Tuccio, Partito Socialista Italiano, referenti provinciali per la Campagna Referendaria Eutanasia Legale, rendono noto alla stampa e alla cittadinanza che in data 4 luglio 2021 inizierà a Siracusa la raccolta firme per la sottoscrizione del quesito referendario relativo alla parziale abrogazione dell’art. 579 del Codice Penale promosso dall’Associazione Luca Coscioni. Il banchetto di raccolta firme sarà allestito alle 17, 30 in piazza XXV Luglio (Tempio di Apollo) e sarà presente fino alle 20,30.

Hanno diritto di sottoscrizione del quesito referendario tutti i cittadini italiani maggiorenni residenti in Italia (in qualsiasi banchetto a prescindere dal Comune di residenza) e tutti i cittadini italiani maggiorenni residenti all’estero e iscritti all’AIRE (in qualsiasi banchetto sul territorio nazionale)

La campagna terminerà il 30 settembre 2021, in questo arco temporale i nostri volontari, saranno presenti nei territori della provincia di Siracusa per contribuire alla raccolta di 500 mila firme per il deposito del quesito referendario per la legalizzazione dell’eutanasia promosso dall’associazione Luca Coscioni.