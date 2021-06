I 5Stelle si sfaldano, tutti contro tutti: scontro Grillo - Crimi

E' scontro aperto nel Movimento 5 stelle. La nuova crepa e' nel botta e risposta tra Crimi e Grillo. "Ha indetto la votazione del comitato direttivo impedendo - sostiene il capo politico reggente del Movimento 5 stelle - una discussione e una valutazione della proposta di riorganizzazione e di rilancio del Movimento 5 Stelle alla quale Giuseppe Conte ha lavorato negli ultimi mesi, su richiesta dello stesso Beppe. Pur rientrando fra le sue facolta' indire la votazione, non concordo con la sua decisione". "Ti invito - la risposta del garante - ad autorizzare entro e non oltre le prossime 24 ore, la Piattaforma Rousseau al trattamento dei dati, come espressamente consentito dal provvedimento del garante della privacy e come rientrante nei poteri del titolare del trattamento". Ed ancora: "Nel caso, invece, in cui decidessi di utilizzare subito la nuova piattaforma, sarai ritenuto direttamente e personalmente responsabile per ogni conseguenza dannosa dovesse occorrere al Movimento (azioni di annullamento voto, azioni risarcitorie...) per le scelte contrarie allo statuto che dovessi operare". Si preannuncia insomma un'altra battaglia legale. Con Grillo che ieri ha riportato in 'auge' Casaleggio ("Ho chiesto - scrive oggi il fondatore M5s - a Rousseau di poter effettuare sulla piattaforma solo due votazioni, quella per l'elezione del Comitato direttivo e quella per la modifica dello statuto, che comunque sara' gestita dal neo eletto Comitato direttivo") e con Crimi che si rifiuta di dare corso alla sua strategia. Anzi il senatore M5s e' 'tranchant'. Non solo sostiene che il voto non possa avvenire sulla piattaforma Rousseau, "poiche' questa e' inibita al trattamento dei dati degli iscritti al Movimento" e "violerebbe quanto disposto dal Garante della privacy" ma si spinge a prefigurare un suo addio a M5s: "Gli avvenimenti di questi giorni, in particolare delle ultime ore, mi inducono ad una profonda riflessione sul mio ruolo nel Comitato di garanzia e sulla mia permanenza nel Movimento". Riflessione che nasce anche dopo una telefonata 'rovente' con l'ex comico. Grillo lo avverte: "Nella mancanza dell'organo direttivo l'unico autorizzato ad indire le elezioni dello stesso e' il garante, e in quanto tale l'ho fatto secondo le sole modalita' possibili previste dallo statuto vigente". "Inoltre - continua Grillo - il garante della privacy non ha mai identificato in te il titolare dei dati degli iscritti, essendosi limitato a indicarlo genericamente nel movimento". "Sarebbe proprio il votare su una piattaforma diversa - sostiene ancora - che esporrebbe il movimento, e te in prima persona, ad azioni anche risarcitorie da parte di tutti gli iscritti". Infine: "Come ti ho sempre detto prima di poter votare su un'altra piattaforma e', infatti, necessario modificare lo statuto con una votazione su Rousseau".