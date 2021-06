Un chilometro di mare vietato a Pachino per un guasto al depuratore

Non è stata un gufata, ma un segno premonitore di cattiva amministrazione di Pachino. Lo aveva detto Alfredo Spiraglia della 'Città in Movimenti' e quello che era un presagio, a estate inoltrata, è realtà con tutti i possibili danni che potrebbe arrecare al turismo per la frazione di Marzamemi. Depuratore di Pachino in tilt e balneazione vietata nel raggio di un oltre chilometro.

La Commissione prefettizia che da oltre due anni sostituisce i poteri del sindaco e del consiglio comunale (Comune a guida Roberto Bruno sciolto per mafia) ha firmato un'ordinanza che vieta di potere tuffarsi nel mare tra Porto Fossa e la spiaggia di Cavettone. Sarà vietata pure la pesca in un tratto di mare di 1.200 metri. Il timore è che l'inquinamento possa allargarsi a macchia d'olio in virtù dei venti africani che soffieranno in questi giorni.

E' stata la società “Ecotecnica” che gestisce l’impianto di depurazione e di sollevamento, a segnalare il guasto ai Commissari.

"Bisogna mettersi in testa - dice Alfredo Spiraglia - che senza interventi strutturali come rete fognante, rete idrica, ovvero acqua pubblica, in tutto il territorio e la sistemazione della viabilità, parlare di rilancio del turismo, è come la favola di Pinocchio".