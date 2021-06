La Regione dopo 15 anni di attività iscrive la 'CulturArte di Noto' al Reis

"E dopo 15 anni di lavoro sul campo ad alti livelli, questo riconoscimento è meritato, perché con i tappeti di arte effimera intrisi di storia, cultura e tradizione della nostra terra, di cui andiamo fieri ed orgogliosi, abbiamo rappresentato più volte sia nei nostri disegni, sia nei video, nelle conferenze,nei miei interventi la Sicilia e la mia città, perché è da qui che io vengo e ne sono orgogliosa. Abbiamo solcato, in questi anni, tre Continenti, circa 15 Paesi e innumerevoli città, ho perso proprio il conto, e finalmente per la prima volta in Italia i tappeti di arte effimera ottengono un riconoscimento ufficiale". C'è ancora un fremito di emozione nella voce della Presidente Valentina Mammana che solo da poche ore ha ricevuto la tanto attesa comunicazione dalla Regione Siciliana sull'avvenuta iscrizione al R.E.I.S. Il Registro delle Eredità Immateriali della Regione Sicilia (una delle pochissime in Italia ad essersi dotata di questo importante elenco che perpetua il grande ed inestimabile patrimonio culturale della Nazione ).

L'Associazione CulturArte di Noto con i propri "Tappeti di arte effimera di fiori, sale, sabbie, e altri elementi naturali" è stata iscritta nel Libro dei Mestieri, Saperi e Tecniche", riconoscendo l'opera di ingegno dell'Associazione. "Non è stato facile raggiungere questo grande obiettivo, con un iter burocratico che è iniziato nello scorso mese di gennaio, e con un primo passaggio alla Soprintendenza di Siracusa, ma la soddisfazione è davvero grande - spiega Valentina Mammana-. Essere Patrimonio immateriale della Regione Siciliana oltre ad essere un onore è un onere e quindi tutto il lavoro fatto in quindici anni si deve non solo intensificare, per portare la nostra Terra ancora più in alto, ma soprattutto migliorare, mantenendo inalterati lo spirito e i valori che stanno alla base delle arti effimere, in tutte le loro più variegate espressioni - e conclude-. Voglio dedicare questo riconoscimento a tutti i soci della mia Associazione, soprattutto per quei momenti in cui abbiamo affrontato difficoltà e imprevedibili ostacoli, imparando a cavarcela da soli. Desidero, però, condividere questo successo con le altre realtà siciliane con cui dallo scorso anno ( in piena pandemia ) abbiamo immaginato e realizzato il primo Festival delle Arti Effimere (unico al mondo) che quest'anno abbiamo ufficialmente presentato ad Acireale. In programma la Coriandolata di Acireale, Inverdurata di Pachino e l'Associazione Portopalo Insabbia. Nella prima tappa faremo un'opera, con le quattro tecniche, di 150 metri quadrati che ci permetterà di festeggiare l'agognato riconoscimento con un tappeto di non facile realizzazione. Ma le cose fatte col cuore e il lavoro svolto in sintonia regala sempre bellezza e risultati encomiabili". La relazione che ha accompagnato la richiesta dell'Associazione è stata molto apprezzata dalla Commissione ed a questo si aggiunga il valore assoluto della proposta. "Devo ringraziare la dottoressa Laura Cappugi, Direttrice del Centro Regionale per il Catalogo, l'Onorevole Angela Foti, vice presidente dell'ARS e l'Assessore Regionale Alberto Samonà. A loro va oggi il mio pensiero e la gratitudine mia e di tutta l'Associazione".

(Nella foto il tappeto "Sicilia, Trinacria e geometrie di colori" realizzato dall'Associazione CulturArte di Noto, con rose e sabbia giapponese, nel maggio del 2018 a Tokyo in occasione del "World Rose Carpet")