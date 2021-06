Università, a Noto a settembre parte il corso di laurea in Beni Archeologici

Al Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (Cumo) di Noto, è stato ufficializzato il corso di laurea in “Beni Archeologici: territorio, insediamenti, cultura materiale”. La nuova offerta formativa è stata illustrata dal presidente del Cumo, Rosario Pignatello che ha sicurato che si tratta di una triennale e che partirà nel prossimo mese di settembre.Alla presentazione della nuova Facoltà è intervenuta tra gli altri, la vice presidente della Commissione Antimafia all'Ars, Rossana Cannata. Sul nuovo corso del Cumo Rossana Cannata ha detto: " Si tratta di una sfida ambiziosa che rappresenta un’ulteriore opportunità di crescita per il territorio del Sud-Est e per l’intera Sicilia. Un importante percorso di studi che conferma il Cumo, sostenuto dalla Regione insieme ai Comuni della zona sud e agli enti soci, come punto di riferimento fondamentale di un’offerta formativa sempre più ricca e anche attinente alla storia e alla vocazione del territorio della provincia di Siracusa".