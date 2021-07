Ginnastica Airone Ragusa vince due titoli nazionali, M5s: il Comune premi il gruppo sportivo

Il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, chiede al sindaco di insignire la Ginnastica Airone Ragusa di una adeguata onorificenza dopo che la stessa, alle recenti finali Silver summer edition di Rimini, si è ben distinta, portando tra l’altro a casa due titoli italiani.

“Sarebbe opportuno ricevere tutto il gruppo nell’aula consiliare – afferma Firrincieli – così come fatto per altri protagonisti del mondo sportivo della nostra città, per manifestare ai tecnici e agli atleti tutta la riconoscenza della collettività ragusana rispetto al raggiungimento di traguardi di così alto livello. Siamo certi che il primo cittadino accoglierà la nostra istanza e che predisporrà il prima possibile un appuntamento per dare il giusto merito a questo straordinario organico di atleti che fanno del sacrificio, alla luce dei continui allenamenti sostenuti, uno dei propri punti di forza”.