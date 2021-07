Dal 2016 era latitante ed era sfuggito all'arresto per scontare una pena di 7 anni e 3 mesi per rapina e ricettazione. I carabinieri della compagnia di Bagheria dopo lunghe indagini hanno trovato Ciro Giuseppe Restivo , 64 anni, in un bed & breakfast alla periferia di Casteldaccia. Il provvedimento di arresto era stato emesso dalla procura di Palermo. L'uomo è stato portato nel carcere Burrafato di Termini Imerese.