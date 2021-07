Modica, siglato accordo con il Comune: certificati anche nelle tabaccherie

Nell’ottica dello snellimento della burocrazia e a seguito dell’accordo stipulato tra Comune di Modica e Federazione Italiana Tabaccai, a partire dal mese di luglio sarà possibile ottenere svariati tipi di certificati direttamente presso il tabaccaio di fiducia. L’utente potrà optare di recarsi in uno degli esercizi commerciali che hanno aderito (al momento sono 13) piuttosto che nell’ufficio comunale di riferimento e farsi stampare in poco tempo il certificato di cui ha bisogno pagando solamente 2 euro per ogni documento. Le tipologie di certificati rilasciabili anche dalle tabaccherie sono:

• Anagrafico di Nascita

• Anagrafico di Morte

• Anagrafico di Matrimonio

• Cittadinanza

• Esistenza in vita

• Residenza

• Stato Civile

• Residenza in Convivenza

• Stato di famiglia AIRE

• Unione Civile

• Convivenza

In questa prima fase di lancio a Modica hanno aderito, dopo aver seguito l’apposito corso di formazione, 13 esercizi commerciali. Essi sono le rivendite 1 (Corso Umberto), rivendita 3 (Via Nazario Sauro), rivendita 12 (Via Loreto Gallinara), rivendita 13 (Via Marchesa Tedeschi), rivendita 16 (Corso Umberto), rivendita 17 (Via Marchesa Tedeschi), rivendita 21 (Via Vittorio Veneto), rivendita 34 (SS 115), rivendita 37 (SS 115), rivendita 43 (SP 28), rivendita 52 (Via Bussello), rivendita 55 (Via Resistenza Partigiana), rivendita 33 (Corso Umberto). Per affiliarsi e diventare esercizio convenzionato basta rivolgersi a FIT.