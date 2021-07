Piazze di spaccio a Siracusa, bloccato con un complice con 16 dosi di cocaina

Proseguono i quotidiani controlli antidroga della Polizia di Stato nelle piazze dello spaccio siracusano finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti.

Poco dopo l’una della notte appena decorsa, agenti delle Volanti, transitando nella nota piazza dello spaccio di Via Santi Amato, hanno sorpreso un uomo di 37 anni che alla vista della Polizia mal celava un certo nervosismo ed un giovane che si accompagnava a quest’ultimo e che con fare furtivo controllava la zona circostante.

Procedendo ad un rituale controllo, i poliziotti rinvenivano addosso all’uomo 16 dosi di cocaina, già pronta per lo spaccio e la somma di 266 euro, probabile provento dell’attività illecita e, pertanto, lo arrestavano.

Il giovane che favoriva l’attività di spaccio dell’arrestato, fungendo da vedetta, è stato denunciato per il medesimo reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Infine, nel medesimo scenario operativo, agenti delle Volanti hanno segnalato alla Autorità Amministrativa competente un uomo di 47 anni, sorpreso in Via Immordini con una modica quantità di cocaina.