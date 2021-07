In occasione della partita di domani sera, 2 luglio, valida per i quarti di finale del Campionato Europeo tra Italia e Belgio, il Comune di Modica ha predisposto due maxi schermi a beneficio dei tifosi. Uno verrà posizionato all’interno dell’atrio comunale, a Palazzo san Domenico, e l’altro in Piazza Mediterraneo, a Marina di Modica.