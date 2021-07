Denunciati 2 parcheggiatori abusivi a Siracusa già col Daspo

Nel primo pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti hanno denunciato due siracusani, rispettivamente di 38 e di 39 anni, già conosciuti alle forze di polizia, per violazioni del daspo urbano cui sono sottoposti.

I due individui, da tempo attenzionati dagli Uffici operativi della Questura aretusea, sono soliti esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore nei pressi del Teatro Greco, importunando gli automobilisti ed i numerosi turisti che per recarsi all’interno del Parco Archeologico della Neapolis parcheggiano le autovetture nei pressi di Via Ettore Romagnoli.

Gli uomini diretti dalla dott.ssa Guarino, dapprima intervenuti per una lite tra il titolare di una esercizio commerciale di souvenir e uno dei due parcheggiatori, riconoscevano i due individui quali destinatari di appositi provvedimenti di daspo urbano che vieta loro di stazionare nei pressi della zona archeologica di Siracusa.

I due sono stati denunciati per la violazione del daspo e per la reiterazione dell’attività di parcheggiatori abusivi. Agli stessi sono stati sequestrati 55 euro, probabile provento dell’attività illecita, ed alcuni tagliandi non autorizzati per il parcheggio delle autovetture.