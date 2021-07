Modica, contributi del Comune per affitti attività commerciali: via al pagamento

Sono stati firmati i mandati relativi al pagamento, da parte del Comune di Modica, di quattro mensilità di affitti commerciali destinati a quelle attività particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria. La Giunta Municipale di Modica aveva emanato questo ulteriore sostegno economico, in estensione al contributo già erogato per i mesi di novembre e dicembre 2020, a favore di quelle attività commerciali particolarmente penalizzate dalla pandemia in corso. In particolare le attività interessate sono quelle del comparto del food, palestre e centri sportivi, agenzie viaggio, vendita souvenir e prodotti tipici del territorio nel centro storico. Le somme erogate corrispondono all 40% dei canoni di affitto dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2021. “Questo provvedimento è stato pensato già l’anno scorso in pieno lockdown (affitti privati e commerciali) e visto il buon esito di quella prima tranche, abbiamo ritenuto necessario replicare anche per il 2021 per venire ulteriormente incontro alle attività maggiormente penalizzate dalla pandemia in aggiunta ai provvedimenti emanati dai Governi nazionale e regionale. Vogliamo essere vicini a loro non solo moralmente ma concretamente con questi interventi che rappresentano un sollievo economico quanto mai atteso in questo periodo”. Per quanto riguarda invece i contributi a fondo perduto per le microimprese del territorio di Modica danneggiate dalla crisi finanziaria determinata dall’emergenza Covid-19 (bando aperto alle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi con sede legale a Modica per una dotazione finanziaria complessiva di circa 1.261.667,00 euro) si ricorda che le istanze devono essere inviate a partire dalle ore 12 di giovedi 1 luglio fino alle ore 11:59 del 13 luglio 2021. Il contributo sarà concesso per un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna impresa. L’aiuto sarà concesso con procedura a sportello con una valutazione automatica, in funzione degli elementi dichiarati mediante la modulistica allegata all’avviso.