Incendio all'acquedotto di Città Giardino, sospetti su un'azione dolosa

Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri nella zona dell'acquedotto di Città Giardino, frazione di Melilli (Siracusa). Le fiamme hanno circondato la struttura che è stata protetta dall'intervento dei vigili del fuoco e della Protezione civile. "Nei giorni scorsi abbiamo predisposto un piano di sicurezza - dice il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta - per impedire i furti di acqua che si verificavano costantemente. E' strano che scoppi un incendio, per fortuna, avevamo predisposto delle barriere al fine di proteggere la struttura, che non ha subito danni. Siamo pronti a rivolgerci all'autorita' giudiziaria". Il sindaco sospetta un'azione dolosa, una sorta di atto di ritorsione contro la decisione dell'amministrazione di impedire i furti di acqua.