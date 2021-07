Ex detenuto a Santa Maria Capua vetere: "Anche direttrice col manganello"

"Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice". Sono le parole con cui Vincenzo Cacace, ex detenuto sulla sedia a rotelle nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ricorda il pestaggio da parte della polizia penitenziaria avvenuto lo scorso aprile. "Sono stato il primo ad essere tirato fuori dalla cella insieme con il mio piantone perché sono sulla sedia a rotelle - racconta -. Ci hanno massacrato, hanno ammazzato un ragazzo. Hanno abusato di un detenuto con un manganello. Mi hanno distrutto, mentalmente mi hanno ucciso. Volevano farci perdere la dignità ma l'abbiamo mantenuta. Sono loro i malavitosi perché vogliono comandare in carcere. Noi dobbiamo pagare, è giusto ma non dobbiamo pagare con la nostra vita. Voglio denunciarli perché voglio i danni morali".

La società ''giustamente condanna queste violenze incomprensibili che si sono scatenate in alcune carceri e che hanno calpestato con la cruda violenza la dignità di molti uomini prigionieri''. Lo sottolinea l'ispettore generale dei cappellani nelle carceri italiane, don Raffaele Grimaldi, prendendo posizione sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in piena pandemia. ''Il servizio della polizia penitenziaria - dice -non è basato sulla repressione o di mettere a tacere il grido dei molti disperati, bensì è quello di educare alla libertà, incoraggiando i ristretti a ritrovare in loro, orizzonti di speranza, aiutandoli, con l'aiuto di tutti a ricostruire una vita nuova nella piena legalità''. Don Grimaldi fa propria la denuncia del ministro della Giustizia, Marta Cartabia che ha osservato come sia stata ''tradita la Costituzione''. L'ispettore dei cappellani dice anche che ''la società, che oggi condanna queste violenze ingiuste, deve essere anche pronta e disponibile ad accogliere e a non scartare ed emarginare coloro che escono dal carcere e che hanno bisogno di essere reinseriti nella società e di una mano tesa ed amica. Giustizia e misericordia devono camminare insieme''. Don Grimaldi ringrazia Cartabia che ''ha preso a cuore il grido delle nostre carceri, con l'augurio che tutti coloro che hanno responsabilità possano remare insieme, per aiutare concretamente a superare le molteplici criticità dei nostri istituti''.