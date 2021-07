Rosolini, scontro tra un'auto e un 'buster': due ragazzi in ospedale

Due ragazzi sono rimasti feriti oggi pomeriggio a Rosolini in un incidente avvenuto in via Gonzaga, poco dopo le 16,30. Per cause in corso di accertamenti da parte dei carabinieri, una Mini Cooper con alla guida un artigiano del luogo, R.S., si è scontrata con un 'buster' 50. Ad avere maggiori conseguenze nell'impatto, sono stati il conducente del ciclomotore ed il passeggero. Si tratta di V.P., 18 anni, e C.S. di 15. Scattato l'allarme sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, una arrivata da Ispica, l'altra da Pozzallo. I soccorritori hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza per uno dei due feriti che è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, mentre l'atro ragazzo è stato ricoverato all'ospedale 'Maggiore' di Modica. Nessuna grave conseguenza per il conducente della vettura che ha riportato qualche contusione ed una buona dose di paura.