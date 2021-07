Adolescenza: cura della pelle ed i segreti del viso perfetto

La cura della pelle durante l'adolescenza è essenziale per tutti i ragazzi e le ragazze. Anche se l'adolescente non ha problemi estetici pronunciati, ciò non significa che le cure non siano necessarie.

La preoccupazione per il proprio aspetto, la pelle affetta da acne e altri inestetismi può diventare un problema piuttosto sgradevole per gli adolescenti. I livelli ormonali aumentano e il corpo subisce trasformazioni specifiche per l'età, la pelle reagisce di conseguenza.

L'aspetto dell'acne sul viso dell’adolescente è uno dei segni del periodo di transizione e ora è necessario iniziare la cura della pelle. Spesso la pelle degli adolescenti diventa grassa, compaiono acne e punti neri. Se salti la cura della pelle nelle prime fasi, nella tarda adolescenza, la pelle potrebbe rimanere con cicatrici, protuberanze, macchie, lesioni infettive. La cura tempestiva della pelle ne conserverà la bellezza e aiuterà ad evitare molti complessi legati all'aspetto. Gli specialisti https://makeup.it/brand/24147/ suggeriscono che l'acne può essere aggravata a causa di un'alimentazione scorretta, stress, cosmetici selezionati in modo improprio, malattie gastrointestinali e somministrazione di determinati farmaci.

Consigli per la pelle sana

Ma se stiamo parlando di cura, il primo passo per prendersi cura della pelle dell’adolescente è la pulizia, che dovrebbe essere leggera. Scegli schiume e gel per la pelle che non contengano alcool e altri ingredienti antisettici e siano a pH neutro. Inoltre, non usare sapone, poiché secca la pelle.

Non consigliamo di acquistare acido salicilico "puro" dalla farmacia, perché è mescolato con l'alcool. È meglio scegliere prodotti con tale contenuto e altri componenti, che si completeranno a vicenda, alleviando gli arrossamenti e le infiammazioni.

Dopo la fase di detersione è necessaria la tonificazione della pelle. Usa il tonico o la lozione viso. Se compaiono brufoli sulla pelle, puoi usare un gel che elimina tutte le imperfezioni. Fai attenzione quando tocchi i brufoli, questo può portare a nuove infezioni della pelle, cicatrici e infiammazioni. A questa età la pelle ha bisogno di un prodotto detergente che agisca sulla superficie dell'epidermide e contenga ingredienti antinfiammatori che aiutino a purificare, detergere e lenire efficacemente la pelle.

Cosmetici a seconda dell’età

Da notare che i cosmetici devono essere scelti a seconda del tipo di pelle dell'adolescente e a seconda dell’età. I prodotti per adulti sono completamente impropri alla pelle giovane.





Per quanto riguarda la visita al cosmetologo, è necessario solo se i rimedi usati non aiutano e i problemi della pelle si intensificano. Sconsigliamo la pulizia meccanica del viso, in quanto può aggravare la situazione e lasciare cicatrici. Le migliori opzioni sono peeling chimici, trattamenti prebiotici e trattamenti con dispositivi speciali.

Protezione dalle radiazioni solari

La pelle non può essere curata dall'acne se è esposta quotidianamente ai danni del sole contemporaneamente all'acne. La crema solare ad ampio spettro ben formulata con SPF 25 o superiore accelera il processo di guarigione dell'acne e mantiene la tua pelle protetta.

Assorbimento del sebo

Purtroppo non c'è modo di controllare la produzione di sebo causata dagli ormoni attraverso un'applicazione locale di prodotti, ma è possibile controllare il sebo che raggiunge la superficie della pelle se non si utilizzano prodotti troppo emollienti e si elimina sebo ogni volta che è possibile. Le migliori opzioni includono l'uso della maschera viso di argilla e l'uso di speciali salviette seboassorbenti in qualsiasi momento della giornata. È essenziale che i prodotti utilizzati non contengano irritanti come mentolo, canfora o alcol, che sono sorprendentemente molto comuni nella maggior parte dei prodotti antiacne, sebbene stimolino le ghiandole sebacee a secernere ancora più sebo.

Dove acquistare cosmetici per adolescenti?

Questi cosmetici possono essere acquistati in farmacia o nei negozi specializzati, anche online, dove esistono serie pensate per la cura della pelle degli adolescenti. Evitare di acquistare questi cosmetici al supermercato? Si, perché spesso ci sono prodotti con ingredienti aggressivi e profumi forti che possono aggravare le condizioni della pelle del viso e possono provocare allergie.

L'impatto di gravi problemi cutanei, in tenera età, può ridurre significativamente l'autostima in un momento in cui i giovani sono emotivamente e psicologicamente vulnerabili.



Per questo è importante avere la cura giusta della pelle, per essere bello, ottimista e felice ad ogni età!