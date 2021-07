Bandiere blu e discariche, il sindaco di Ispica Leontini: decisione in stile “imboscata”

Quattro bandiere blu – Pozzallo, Ispica, Marina di Modica, Maganuco – un iter per il riconoscimento Unesco dei beni architettonici del comune di Ispica, la possibilità di realizzare un campo da golf nel territorio ispicese: un vero e proprio “inno” allo sviluppo turistico di un’area tra le più belle della Sicilia. Ma l’armonia di questo canto alla natura incontaminata rischia di essere rovinata da una nota stridula e sgradevole: la localizzazione di una discarica comprensoriale ai confini dei territori di Modica, Ispica e Pozzallo, votata a maggioranza a fine giugno dall’assemblea dei sindaci iblei con il “no” dei primi cittadini dei tre territori interessati.

“Una decisione fuori da ogni logica istituzionale di buon senso e di correttezza amministrativa, assunta con lo stile di una vera e propria imboscata”, afferma senza mezzi termini il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini. “L’argomento della discarica – continua Leontini- era all’ordine del giorno dal 2018, perchè l’assemblea se ne è occupata soltanto adesso? In questo lasso di tempo nessuno ha valutato le conseguenze di una simile decisione presa, lo ribadisco, a maggioranza e con le caratteristiche di una imboscata”?

Vale la pena di ricordare che il Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti è stato approvato con una modifica proposta dal sindaco di Giarratana, Bartolo Giaquinta, che prevede la localizzazione del primo sito di discarica (per il conferimento del rifiuto biostabilizzato dopo trattamento meccanico biologico) in area individuata al confine tra Modica e Ispica; come secondo sito di discarica (da realizzare all'esaurimento del primo) quello individuato in area al confine tra Vittoria ed Acate; mentre nel sito ragusano di Cava dei Modicani, in aderenza a specifica prescrizione formulata dal Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti al momento del rilascio di AIA per la gestione in ordinario, è prevista la realizzazione di un impianto di produzione di combustibile solido secondario (CSS).

Nella vicenda ci sono, poi, da considerare due aspetti non secondari: l’esistenza, in territorio di Ispica, in contrada Graffetta, di una discarica ancora contaminata (e la legge vieta un altro insediamento in un territorio dove esiste già un impianto), e la “virata” della Regione verso la realizzazione dei termoutilizzatori. “A questo punto le cose – afferma ancora Leontini – tutti i Comuni iblei debbono chiedere un incontro al presidente della Regione, Nello Musumeci, per confrontarsi sulla dinamica dei termoutilizzatori, su come si svilupperà sul territorio e su come ne possiamo usufruire”. Ma, intanto, c’è da approfondire la questione legata ai rapporti tra gli Enti locali iblei.

“Ho fatto partire una richiesta anche a nome dei sindaci di Modica, Pozzallo e Acate per una convocazione urgente dell’assemblea dei sindaci alla presenza del sovrintendente di Ragusa, Antonino Di Marco, per esaminare tutta la vicenda. La novità – conclude Leontini – è proprio la presenza del sovrintendente e bisogna trovare una soluzione condivisa da tutti. Non è possibile accettare una decisione su una questione così delicata presa a maggioranza dei presenti, come se ci trovassimo difronte ad una strategia bellica tra sindaci attuata con i metodi di una imboscata”.

Concetto Iozzia