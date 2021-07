Palermo, ruba una minicar: bloccato in via dei cantieri dopo inseguimento

La polizia di Stato ha arrestato un 21enne accusato di furto aggravato di autovettura. Gli agenti di polizia della sezione "contrasto al crimine diffuso" della squadra mobile e delle volanti sono intervenuti all'Addaura dopo la segnalazione di un furto di una mini car. Il proprietario della vettura attraverso l'applicazione del gps è riuscito a fornire gli spostamenti dell'auto rubata. Le auto della polizia ha percorso via Vergine Maria, via Comandante Simone Gulì e via dei Cantieri. Qui il giovane è stato visto da una volante. Il giovane non si è fermato all'alt ed è iniziato un inseguimento che si è concluso in via dell'Arsenale dove il ladro è stato arrestato.