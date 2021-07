Ance: accordo con i sindacati per la sicurezza nei cantieri edili

Percorsi formativi per gli edili impegnati nei cantieri, una campagna di sensibilizzazione per accrescere il rispetto delle norme all'interno delle aziende e un monitoraggio anti-illegalità e anti lavoro nero. Ecco le prime proposte operative per il "Tavolo permanente per la legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro" che si è costituito nei giorni scorsi su iniziativa della Prefettura di Palermo, che ha convocato tutte le parti impegnate nel settore delle costruzioni per mettere a punto una strategia comune di intervento. I sindacati degli edili di Fillea, Filca, Feneal e l'associazione costruttori Ance Palermo hanno inviato al prefetto Giuseppe Forlani una piattaforma con il loro contributo di idee e proposte. Gli altri erano Spresal, Inail, Ispettorato del lavoro, Cna e Confartigianato. L'impegno preso da Ance Palermo, Fillea Cgil Palermo, Filca Cisl Palermo Trapani e Feneal Uil Tirrenica è quello di "attivare tutte le procedure possibili per tutelare la salute e la sicurezza fisica delle maestranze impiegate nei cantieri edili". Il programma elaborato da sindacati degli edili ed Ance prevede l'avvio di percorsi formativi attraverso il sistema bilaterale della scuola Cpt di Panormedil, per la formazione di nuove figure professionali e l'aggiornamento delle maestranze già impegnate nei cantieri. "Il fine - scrivono Ance, Fillea, Filca, Feneal - è quello di intercettare la nuova offerta di lavoro che potrà derivare dall'assunzione di nuove commesse, legate agli incentivi 'sisma ed eco bonus', in armonia con le prospettive del Pnrr". Nel piano che le parti sociali hanno inviato al prefetto si annuncia anche il lancio di una campagna di sensibilizzazione, comunicazione e informazione sulla sicurezza nei cantieri edili della provincia di Palermo.