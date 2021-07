Il caos parcheggi a Siracusa, il Comune prova e evitare le code per la Marina

“L'Amministrazione comunale di Siracusa ha adottato provvedimenti sulla viabilità miranti a riqualificare sia il centro storico sia il quartiere umbertino, rispondendo alle esigenze manifestate negli ultimi mesi dai residenti e dai ristoratori, ma comunque per risolvere le evidenti problematiche scaturite dalla presenza di un parcheggio a gestione privata all'interno della Ztl”: lo dichiarano il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Mobilità Maura Fontana, alla vigilia dell’entrata in vigore della nuova ordinanza che permetterà un agevole ingresso al parcheggio privato della Marina, evitando le lunghe code che vengono a formarsi in via dei Mille durante gli orari di applicazione della Ztl.

“In via dei Mille- continuano- si registrava una confluenza di mezzi di fruitori, residenti e autorizzati che rimanevano bloccati all'accesso in Ortigia in attesa dell'ingresso alla struttura. Aumentando la viabilità di accesso e in un certo senso separandola, raggiungeremo l'obiettivo di alleggerire tale pressione. Parallelamente saranno aumentati i controlli su quanti si avventureranno senza certezza di disponibilità di parcheggio o che accederanno a vie riservate agli autorizzati”.

Così in Riva Garibaldi è stata istituita l’inversione del senso unico di marcia con direzione viale Mazzini; e in viale Mazzini, nel tratto interposto tra via dei Mille e Riva Garibaldi, l’inversione del senso unico di marcia con direzione via dei Mille.

Durante le ore di applicazione della ZTL, i veicoli che dovranno recarsi al parcheggio privato della Marina, avranno l’obbligo di effettuare il seguente percorso: Ponte Santa Lucia, Riva Garibaldi, Viale Mazzini, parcheggio. La circolazione veicolare su via dei Mille sarà consentita solamente ai veicoli muniti di pass ZTL.

AREE PEDONALI IN VIA SOMALIA E VIA PERASSO

“L’istituzione di aree pedonali su via Perasso e su via Somalia a Siracusa, vuole essere un messaggio di cura verso quello che è un quartiere altrettanto importante e degno di salvaguardia per le caratteristiche urbanistiche e architettoniche”: lo dichiarano il sindaco, Francesco Italia e l’assessore alla Mobilità, Maura Fontana alla vigilia dell’entrata in vigore dell’ordinanza cambierà la viabilità in questa porzione di zona Umbertina.

Dalla data di apposizione della prescritta segnaletica e fino al 15 ottobre, dalle 20 alle 2 del giorno successivo, nel tratto interposto tra via Bengasi e via Malta, disposto il

divieto di transito e sosta con rimozione coatta ambo i lati fatta eccezione per i veicoli che devono accedere ai passi carrabili e per quelli a servizio delle persone diversamente abili titolari di stallo personalizzato ubicato nelle vie suddette.

Inoltre, in via Bengasi, sul lato destro del senso di marcia, nel tratto interposto tra via del Porto Grande e gli stalli riservati alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica, disposta istituzione di stalli riservati alla sosta dei veicoli dei residenti delle vie Somalia e

Perasso, tratto interposto tra via Bengasi e via Malta, con obbligo di esposizione del pass rilasciato dal Comune.

I veicoli provenienti da via Bengasi, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Somalia, avranno l’obbligo di proseguire dritto.

I veicoli provenienti da via Malta, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Perasso, avranno l’obbligo di proseguire dritto.

I veicoli provenienti da via Perasso, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Malta, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima.

E’ fatto obbligo agli esercenti delle vie suddette di posizionare le transenne alle 20 e di rimuoverle entro le 2 del giorno successivo, nonché di garantire il transito dei pedoni in sicurezza e il transito dei mezzi di soccorso.