Covid Italia, 794 nuovi casi e 28 morti: positività 0,4%

Sono 794 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 882 di ieri (e i 753 di venerdi' scorso: primi segnali di un calo settimanale che rallenta). Con 199.238 tamponi, 11 mila piu' di ieri, tanto che il tasso di positività scende dallo 0,5 allo 0,4%. I decessi sono 28 (ieri 21), per un totale di 127.615 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 16 in meno (ieri -18) con appena 3 ingressi del giorno, minimo dell'anno, registrati in Campania, Piemonte e Sicilia, e sono 213 in tutto. I ricoveri ordinari calano di 63 unita' (ieri -21), 1.469 in totale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.261.582, i morti 127.615. I dimessi ed i guariti sono invece 4.086.188, con un incremento di 2.345 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 47.779, in calo di 1.579 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 46.097 persone (-1.500).