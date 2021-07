Confindustria Siracusa, Bivona presidente: è il terzo mandato di fila

L'Assemblea delle aziende associate, svoltasi nel pomeriggio, ha eletto all'unanimità Diego Bivona a presidente di Confindustria Siracusa per il biennio 2021-23 confermandolo per il terzo mandato consecutivo. "È necessario creare i presupposti perché le aziende tornino a investire - ha detto - Il Pnrr costituisce un'occasione irripetibile per realizzare le infrastrutture, soprattutto logistiche. In questi due anni si giocherà una partita vitale per l'economia, perché è in gioco la sopravvivenza di uno dei poli industriali energetici più grandi d'Europa, come ha finalmente preso atto la Regione chiedendo l'intervento del governo nazionale per l'istituzione dell'area di crisi industriale complessa". "Abbiamo un polo industriale ha concluso - che nel 2020 ha dato lavoro a quasi 9.000 famiglie e che ha generato oltre il 55% del Pil della nostra provincia; ha avuto nel 2018 un fatturato di oltre 12,02 miliardi di euro e inoltre versa in tasse oltre 1.2 miliardi". Confermata la squadra dei vice presidenti: Maria Pia Prestigiacomo, Giancarlo Bellina, Sergio Corso, Claudio Geraci, Rosario Pistorio, Domenico Tringali (vicepresidente vicario), Giorgio Tuccio. Il Consiglio di Presidenza è integrato con i vice presidenti Sebastiano Bongiovanni, Sean Neri, e Massimo Riili.