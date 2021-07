Elezioni, Petralito a Rinascita Pachino: "Andate via perchè volevate le poltrone"

A tre mesi dal voto per le amministrative a Pachino, esplodono i primi veleni della campagna elettorale. Il Movimento Rinascita ha staccato la spina alla candidatura a sindaca di Carmela Petralito, sostenuta da CambiaMenti e Fratelli d'Italia, accusandola di mancanza di collegialità nelle decisioni della coalizione. Un documento durissimo pubblicato sulla pagina social di Rinascita. Nel pomeriggio, l'ex presidente dell'Avis di Pachino , non le ha mandate a dire ed ha replicato alle accuse, ritenendole "infondate".

"Mi sono ripromessa di non scendere mai in polemiche che col futuro della nostra gente nulla hanno a che vedere. E non verrò meno a questo mio impegno morale, anche in presenza di accuse totalmente infondate e offensive come quelle che mi vengono rivolte da Rinascita. In pratica - afferma Carmela Petralito - volevano che mettessi la mia faccia su spartizioni di poltrone e di altre posizioni di potere, quando ancora mancano svariati mesi alle elezioni e soprattutto quando non è stato definito il programma della coalizione che guido. Mi sono candidata per attuare un effettivo e reale cambiamento - prosegue - e non per perpetuare un sistema politico che ha portato Pachino alle condizioni disastrose che sono sotto gli occhi di tutti e che, per visione comune, individuano proprio in Rinascita una delle maggiori responsabili. A chi, non avendo altri argomenti, si avventura in congetture riguardo la mia autonomia politica, rispondo con la credibilità dei miei comportamenti passati, presenti e futuri. Possono dire altrettanto gli amici di Rinascita?".