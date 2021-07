Incendio in un'abitazione nel Reggino: morto un disoccupato

Un uomo di 59 anni, B.A., disoccupato, di Caulonia, è morto a seguito di un incendio che si è sviluppato all'alba all'interno della piccola e abitazione dove viveva da solo. L'incendio, divampato nella stanza da letto, sarebbe scoppiato per cause accidentali.

Per il 59enne, sorpreso dal rogo nel sonno, non c'è stato scampo. Prima che scattasse l'allarme lanciato da alcuni vicini, infatti, le sono riuscite a divorare tutto il piano dell'abitazione, situata nella frazione collinare di Focà, carbonizzando il cadavere. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roccella e i vigili del fuoco del distaccamento di Siderno. La Procura di Locri ha disposto il sequestro dell'abitazione e del corpo dell'uomo, oltre all'ispezione cadaverica che sarà effettuata all'obitorio dell'ospedale di Locri.