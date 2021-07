Modica, festa di pensionamento per due insegnanti del Comprensivo "Albo-Giovanni XXIII"

Hanno voluto salutare i loro colleghi con una sobria festa di pensionamento in un locale del Polo commerciale di Modica. Maria Stella Iozzia e Melina Valenti hanno chiuso in armonia il loro percorso di insegnamento all’Istituto scolastico comprensivo “Giacomo Albo-Giovanni XXIII”. Sono stati tra i “pilastri” della “Giovanni XIII” prima che l’istituto assumesse la denominazione di comprensivo con la “Giacomo Albo”. Particolari burocratici di scarsa importanza che non hanno mai inciso sulla passione per l’insegnamento che non può e non deve mai dipendere da una fredda riga in stampatello sulla carta intestata. Maria Stella Iozzia e Melina Valenti hanno dimostrato – come ha tenuto a sottolineare la dirigente dell’Istituto, Fernanda Grana – che la scuola costituisce uno dei valori fondanti della società e che la formazione dei giovani non può prescindere dalla dedizione degli insegnanti.

Una festa con la giusta e immancabile dose di commozione, e con gli auguri alle due insegnanti di godersi la pensione. Naturalmente i partecipanti all’evento erano tutti vaccinati in quanto personale scolastico.

NELLA FOTO, al centro: Melina Valenti (a sinistra) e Maria Stella Iozzia