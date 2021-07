Primarie nel Centro destra a Pachino? Alicata (Forza Italia): non sono nelle nostre corde

"Primarie del Centro destra a Pachino? L'ho letto sui giornali, ma non sono nelle nostre corde". A spegnere l'entusiasmo di 5 candidati locali per la corsa a sindaco di Pachino, disponibili alle primarie, è il senatore Bruno Alicata, coordinatore provinciale di Forza Italia e di recente componente della Commissione nazionale paritetica Stato - Regione, nominato direttamente dalla ministra Mariastella Gelmini. "Si tratta di un gesto apprezzabile, ma la coalizione di Centro destra non è strutturata per fare le primarie. Non c'è un regolamento ed è anche una questione di tesserati. Ben altri sono i metodi per scegliere i candidati. Si fa un tavolo a livello locale, poi uno provinciale ed infine si decide chi sarà il candidato che deve rappresentare il Centro destra. Per noi - aggiunge Alicata - le nostre primarie sono l'esito delle elezioni al primo turno, quelle sono le primarie naturali della nostra coalizione". Il senatore Alicata stoppa anche idee analoghe che potrebbero arrivare da Rosolini, Noto e Lentini, città interessate alle amministrative del prossimo 10 ottobre.