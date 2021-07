'Matrimonio' anche a Siracusa tra Lega ed Mpa: codice di comportamento

A Siracusa, la Lega Sicilia ed il Movimento per la Nuova Autonomia, proseguendo nella direzione di stretta collaborazione delle proprie forze politiche e rappresentanze istituzionali, pur mantenendo ciascuna la distinzione e peculiarità delle proprie identità, come già avvenuto nell’ambito dell’ARS per i due gruppi parlamentari di riferimento, avviano sul territorio un processo di confronto ed intesa fra le due realtà politiche ed istituiscono a tal proposito uno specifico tavolo di intesa.

Per la provincia di Siracusa il tavolo è composto per la Lega Sicilia dall’Onorevole Vincenzo Vinciullo, da Leandro Impelluso e da Sebastiano Moncada. Per il Movimento per la Nuova Autonomia dall'onorevole Mario Bonomo , Salvatore Fava, da Iano Dellalbani e da Enzo Reale.

I punti salienti dell’attività del tavolo d’intesa, condivisi pienamente dagli intervenuti, si riassumono sostanzialmente nel seguente codice di condotta che, successivamente, verrà integrato da ulteriori elementi.

In qualunque circostanza esterna, ivi compresi i rapporti politici con i vertici istituzionali locali, verrà evitato di assumere posizione in contrasto fra i due partiti;

Periodicamente verranno tenuti incontri del tavolo, al fine di monitorare e valutare la situazione politica delle varie realtà territoriali, anche al fine di intraprendere opportune iniziative che si rendessero utili e/o necessarie per il perseguimento dei legittimi comuni interessi politici delle due forze;

Al fine di rendere concretamente operativa l’attività di coordinamento del tavolo d’intesa, verranno istituiti organismi stabili di confronto politico fra i due partiti, mediante comitati di lavoro costituiti ad hoc.