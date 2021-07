Maria Primiceri comandante Polstrada delle Marche

La dirigente superiore della Polizia di Stato, Maria Primiceri, è la nuova comandante del Compartimento di Polizia Stradale per le Marche che arriva dalla Capitale. Succede a Lucio Pennella ora insediato come nuovo Questore di Teramo. Prima di approdare ad Ancona, Primiceri ha lavorato nelle Questure di Siracusa, Firenze e Pistoia, al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, alla Scuola Superiore di Polizia e all'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.