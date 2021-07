Gli trovano cocaina hashish e crack, arrestato in via Algeri a Siracusa

Anche nella giornata di ieri non si è fermata l’azione repressiva e preventiva della Polizia di Stato nei confronti delle cosiddette piazze dello spaccio.

Nel corso di un controllo operato nei pressi di Via Algeri agenti delle Volanti hanno arrestato un siracusano di 39 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini delle Volanti hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo 19 dosi di hashish, 11 dosi di cocaina e 7 dosi di crack, oltre a 137 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, e un foglio riportante riferimenti all’attività di vendita delle droghe.

Dopo aver operato il sequestro della droga, l’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nel corso dei citati servizi antidroga, svolti nelle zone sensibili della città, gli agenti hanno denunciato un siracusano di 35 anni, per aver violato le prescrizioni relative all’obbligo di dimora cui è sottoposto.