Aggredisce 3 agenti di polizia penitenziaria al Tribunale di Palermo

Tre agenti penitenziari sono stati aggrediti nel Palazzo di giustizia di Palermo da un detenuto in attesa di partecipare ad un processo, che poi è stato rinviato. Per due sovrintendenti capo e un assistente capo, che sono stati curati in ospedale, la prognosi è di una settimana. A rendere noto l'episodio, avvenuto ieri mattina sono il segretario della Fns Cisl Palermo Trapani, Salvatore Turco e quello provinciale Cnpp, Maurizio Mezzatesta, sottolineando che l'aggressione sarebbe avvenuta durante "il tragitto per motivi futili, addirittura offendendo pesantemente una ispettrice della polizia penitenziaria". "Ci sentiamo sempre più abbandonati - afferma Mezzatesta - e questo di certo è il peggior periodo per gli uomini e le donne della polizia penitenziaria". "Quanto avvenuto è la riprova di come il sistema penitenziario dimostri delle lacune così evidenti da consentire episodi violenti", sostiene Turco, che rende "il lavoro degli agenti più difficile e rischioso non solo all'interno delle carceri, ma anche all'esterno, con servizi di traduzione sotto scorta che diventano obiettivo di possibili aggressioni e fughe".