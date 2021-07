"Musici della Contea di Modica", presentato il libro di Cannizzaro e Roccaro

“La musica come elemento fondamentale per ripercorrere la storia di una Comunità e recuperare la memoria collettiva”. E’ stato questo il “filo rosso” che ha legato la presentazione del libro “Musici della Contea di Modica” (Adierre Editrice), di Saro Cannizzaro e Francesco Roccaro, svoltasi venerdì sera nell’atrio del Palazzo di Città. Una folta platea rappresentativa di sessant’anni di storie, note e canzoni. Cannizzaro - attuale comandante della Polizia Locale di Modica ma, da sempre, appassionato cultore di musica – e Roccaro, medico, anch’egli pervaso dal sacro fuoco delle sette note e dello spettacolo – hanno realizzato una sorta di enciclopedia del fenomeno musicale a Modica, partendo dagli Anni Cinquanta per giungere fino al Duemila. Un racconto che riserva il doversoso omaggio a personaggi come Pietro Floridia, il grande compositore modicano calunniato dai suoi colleghi in Italia e osannato in America; le pianiste Federica Dolcetti Poidomani e Ausilia Pluchino; il maestro Gianni Bergamasco, il maestro di musica di una intera generazione di modicani, per molti anni punto di riferimento dell’attività musicale in Sicilia. A lui è dedicata la copertina del libro, tratta da un dipinto di Guido Cicero. La prefazione è stata curata da Roby Facchinetti. Il notissimo artista dei Pooh. “La narrazione di storie locali – scrive Facchinetti – non abbandona mai un filo conduttore cronologicamente immerso nei fatti del nondo”.

La serata di venerdì, presentata da Massimo Culmone, ha visto gli interventi dello storico Giuseppe Barone il quale ha sottolineato come il libro sia l’inconfutabile testimonianza di un vero e proprio associazionismo musicale in città. Il ripercorrere la storia dell’arte musicale significa, soprattutto, recuperare la memoria collettiva senza la quale non si può guardare al futuro.

“Di storia della città attraverso la musica” ha parlato l’assessore alla Cultura del Comune, Maria Monisteri, che ha anche sottolineato la ricchezza dell’offerta didattica nelle scuole in questo campo e l’importanza del Liceo Musicale di Modica.

Del certosino lavoro di ricerca dei due autori di “Musici” ha parlato l’editore Orazio Ruscica, mentre Francesco Roccaro, in merito alla valorizzazione dell’opera di Pietro Floridia, ha lanciato l’idea di rappresentare a Modica l’opera “Maruzza”. In questo senso ci sono dei contatti con il Liceo Musicale di Lucca, dove vivono e lavorano le sorelle Maria e Loredana Bruno, modicane di nascita, impegnate entrambe nel campo musicale.

Saro Cannizzaro ha ripercorso le piacevoli fatiche affrontate per le ricerche e la documentazione, ed ha accennato agli inizi delle sue esperienze canore, maturate all’Istituto delle Benedettine di Modica e all’Oratorio Don Bosco.

Come è facile intuire, il libro acquista il valore di una ricerca originale che coinvolge una generazione di lettori che sono stati testimoni della nascita dei primi complessi musicali; delle serate nei night di Marina di Modica; dello show dell’Archimede l’8 dicembre al Teatro Garibaldi; dei grandi concerti al Cineteatro Pluchino agli inizi degli Anni Settanta (Mina e Giorgio Gaber, I Pooh, Le Orme, Franco Battiato, I Nomadi, solo per citarne alcuni); delle serate di Ferragosto alla villa comunale di Pozzallo e a Chiaramonte Gulfi; della nascita dei gruppi canori folcloristici e delle bande musicali cittadine. Tappe di una evoluzione artistica che è andata di pari passo con la storia di un territorio sempre sensibile alla bellezza trasmessa dalla musica. Ma, anche, memoria per le nuove generazioni che vogliono seguire l’esempio di chi li ha preceduti.

NELLA FOTO, Francesco Roccaro (a sinistra) e Saro Cannizzaro