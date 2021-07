Modica, stipendi in ritardo: i lavoratori della IGM annunciano uno sciopero il 14 luglio

Sciopereranno il prossimo 14 luglio, garantendo ovviamente i servizi essenziali, i circa cento lavoratori della IGM Rifiuti Industriali di Modica. La decisione è stata presa questa mattina al termine dell’assemblea convocata dai rappresentanti sindacali di FP Cgil, FIT Cisl e UIL Trasporti, Salvo Tavolino, Nino Giannone e Silvio Balsamo.

“I lavoratori hanno resistito fino ad oggi non facendo mancare, responsabilmente, il loro impegno per garantire la pulizia e, quindi, la salute dei cittadini – hanno commentato Tavolino, Giannone e Balsamo – Adesso, però, basta. L’ultimo stipendio percepito è quello dello scorso mese di aprile. Sono maturati maggio, giugno e sta per arrivare il tempo della quattordicesima. Nessun segnale è arrivato e questo non può che essere stigmatizzato da tutti noi. Il contenzioso tra Comune e azienda non può costringere questi lavoratori ad operare in queste condizioni. – hanno concluso i rappresentanti sindacali – Tutti i soggetti in campo trovino una soluzione, ma lo facciano presto perché è una vicenda inaccettabile che riguarda oltre cento famiglie.”