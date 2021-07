Pallacanestro donne, Ragusa ingaggia la veterana slovacca Marie Ruzickova

Marie Ruzickova vestirà la maglia della Passalacqua Ragusa. La forte lunga slovacca, classe 1986, è una vecchia conoscenza del basket femminile italiano e dunque giocatrice che ha bisogno di ben poche presentazioni, avendo militato per quattro stagioni all’Umana Reyer Venezia, dalla stagione 2013/2014 alla stagione 2017/2018 e risultando sempre tra le migliori straniere del campionato. L’ultima stagione con l’Asc Sfantu Gheorghe, in Romania, Marie si aggregherà alla squadra sin dall’inizio della preparazione precampionato e fino al prossimo 30 novembre, per dare man forte sotto le plance alla formazione biancoverde, soprattutto nel caso in cui una delle straniere impegnate in Wnba dovesse ritardare il suo arrivo ed arrivare a Ragusa soltanto a campionato iniziato. “Giocatrice di grande esperienza internazionale e profonda conoscitrice del nostro campionato – dice di lei coach Gianni Recupido - Molto brava a rimbalzo e spalle a canestro, molto efficace anche fronte a canestro sia al tiro che nel mettere la palla a terra. Crediamo possa essere molto d’aiuto per costruire il gruppo che dovrà affrontare la prossima stagione sportiva. Sarà il nostro riferimento dentro l’area e esempio di serietà e professionalità”.