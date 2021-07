L'Acr Messina espugna Sant'Agata: 3 punti ed è promozione in serie C

ACR Messina promosso in Serie C. La squadra peloritana, col successo per 3-1 sul campo del Sant'Agata conquista l'ultimo posto a disposizione nei campionati professionistici, chiudendo in testa il girone I di serie D con 74 punti. Bellissimo il testa a testa durato tutta la stagione con i cugini dell'FC Messina, che hanno chiuso al secondo posto a quota 72.

Festa nella citta' peloritana per il ritorno nel calcio professionistico dopo quattro anni di assenza. "RieccoCi" con un leone che ruggisce e' il post comparso sui canali social della societa' siciliana per festeggiare la promozione. Un migliaio di tifosi ha seguito la squadra nella decisiva trasferta di Sant'Agata di Militello, dove la squadra di Raffaele Novelli si e' imposta 3-1.