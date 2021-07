La ministra Lamorgese a Siracusa accolta dal governatore Musumeci

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha accolto questo pomeriggio il ministro Luciana Lamorgese alla Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, a Siracusa, per ammirare il dipinto del Caravaggio "Il seppellimento di Santa Lucia". Presenti anche il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, il sindaco del capoluogo, Francesco Italia, l'arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto ed il Sprintendente, Savi Martinez. La tela di Caravaggio è tornata nella sede originale della Basilica di Santa Lucia lo scorso dicembre, dopo un prestito al museo Mart di Rovereto, che ha finanziato un intervento di restauro conservativo dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma. La sua sistemazione nella Basilica segue la realizzazione degli interventi necessari a garantire adeguati standard di sicurezza al dipinto, commissionati dalla Soprintendenza di Siracusa, anch'essi finanziati dal Mart nell'ambito delle intese con il Fondi edifici di culto. "Il seppellimento di Santa Lucia" e' il dipinto piu' antico realizzato da Caravaggio in Sicilia, datato 1608, anno in cui l'artista evaso dal carcere a Malta approda a Siracusa, dove realizza la tela originariamente per la chiesa di S. Lucia al Sepolcro, secondo la tradizione luogo del martirio della santa. La Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, che ospita l'opera, e' anch'essa di proprieta' del Fec istituito dal Ministero dell'Interno, con cui la Regione Siciliana ha siglato di recente un protocollo d'intesa per definire e attuare un Piano di conservazione e restauro delle oltre 260 chiese presenti nell'Isola, appartenenti al Fec.