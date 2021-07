Guardie Mediche chiuse a Pachino e Marzamemi, chiesto intervento di Razza

Guardie mediche chiuse a Pachino e Marzamemi per mancanza di medici. L'Asp di Siracusa non riesce a reperirli e "La Citta' in Movimenti" chiede l'intervento immediato dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. "Siamo in piena estate - dice Alfredo Spiraglia leader del Movimento - e la risposta che arriva dall'Asp e' quella di tenere chiuse le guardie mediche. In casi di emergenza bisogna andare a Portopalo di Capo Passero. Ancora una volta viene mortificato il territorio del sud est e va considerato che in questo inizio dell'estate sono almeno trentamila gli utenti, ma e' una stima al ribasso, le persone che abitano a Pachino e nella frazione marinara. Mancano i medici? Non e' un problema che puo' riguardare i cittadini che come recita la Costituzione italiana, hanno il diritto alla salute. L'Asp non reperendo medici in provincia di Siracusa, puo' farli venire da Catania, da Ragusa o da qualsiasi parte d'Italia. Non e' possibile fare saltare un servizio di prima necessita'. Riscontriamo - aggiunge il portavoce della Citta' in Movimenti - che l'Asp di Siracusa, oggi a Pachino, e' piu' interessata all'apertura della Residenza sanitaria assistita che alle Guardie mediche. Vogliamo segnalare all'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza ed al governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che qualcosa non gira per il verso giusto in tema sanitario in questo martoriato sud est dell'Isola".