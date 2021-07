Agguato a Borgo Manfria a Gela: agricoltore colpito da due proiettili

Un agricoltore di Gela di 56 anni, Carmelo Palmieri, è stato ferito alle spalle con due colpi d'arma da fuoco. La vittima, che avrebbe alcuni precedenti, si trovava a Borgo Manfria, in una strada interpoderale quando è stato colpito. L'uomo è riuscito a fuggire e a contattare i carabinieri tramite il suo cellulare. Quando i militari dell'Arma sono arrivati lo hanno trovato a bordo della sua auto. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso dalla centrale del 118 di Caltanissetta. Il ferito, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia dove sarà sottoposto ad un intervento. Sul caso indagano i carabinieri. Ieri sera un altro uomo di 55 anni, Luigi Gueli, è rimasto ferito in un agguato in contrada Falconara, a Butera mentre si trovava a bordo della sua auto. Anche su questa aggressione indagano i carabinieri.