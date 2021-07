Imprenditrice di Pachino al Prefetto: "Abbandonati e nelle mani dell' anti-Stato"

Barbara Fronterrè, imprenditrice di Pachino, già assessora alla Provincia regionale di Siracusa, rompe il silenzio e scrive al prefetto, Giusi Scaduto, per denunciare i 'disastri' oramai atavici della città. Fronterrè, sceglie i social per fare sapere come la pensa non soltanto al rappresentante del governo in provincia, ma anche ai suoi concittadini. Scrive: "buongiorno Signor Prefetto le chiedo come può tollerare che una comunità di 20. 000 abitanti (più migliaia di turisti) viva nell'indifferenza dello Stato che lei rappresenta: senz'acqua, con i pozzi sigillati, con i rifiuti sotto il sole per gli scioperi, incendi dolosi fin nel cuore della città, con servizi inefficienti o inesistenti, tutto viene fatto male, tardi, a metà, senza controllo. Da oggi - scrive Fronterrè - non abbiamo diritto neanche alla Guardia medica,(elencateci i comuni in cui a causa del covid si sono chiusi servizi base come questo).

Sa cosa siamo noi, dopo lo scioglimento per mafia? Orfani negletti e abbandonati, in un istituto dell'800, ci mancano solo le legnate

Sa cosa siamo noi, oggi? Una di quelle donne picchiate con il volto pieno di lividi, che si mettono il trucco per non farlo vedere agli altri, cosi' sembriamo bellissimi, ma sempre vittime siamo. La gente continua a venire, e noi cerchiamo di nascondere con sacrificio personale, i segni delle botte: quanto deve durare ancora?

Avete lasciato la citta', sorvegliata speciale e bisognosa di cure centuplicate, in mano alla disperazione e all'anti-Stato Ma per forza dobbiamo smettere di bere e mangiare, e legarci sotto le vostre finestre, per farvelo capire?".