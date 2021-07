Modica, vaccini senza prenotazione per gli atleti delle società sportive locali

Vaccini Pfizer per tutti gli atleti tesserati con una qualsiasi società modicana senza bisogno di prenotazione. E’ quanto stabilito nel corso di un incontro avvenuto in sala Triberio a Palazzo di Cultura, dove l’Assessore allo Sport, Maria Monisteri, ha dialogato con rappresentanti delle società sportive alla presenza del direttore del Distretto Asp 7, Ragusa, e della dottoressa Celestre allo scopo di sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione nel mondo dello sport per ripartire in sicurezza. Il comune di Modica e in particolare l’assessorato allo Sport e l’ASP 7 hanno convenuto di intraprendere, a partire da domenica 4 luglio una campagna di vaccinazione destinata a tutti gli sportivi affiliati dai 12 anni compiuti ai master. Per vaccinarsi non sarà necessaria nessuna prenotazione ma basterà dichiarare la società di appartenenza. Ci si potrà recare presso il centro vaccinale di Contrada Beneventano tutti i giorni dalle 8:00 alle 11:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Se si tratta di minori accompagnati anche il genitore al contempo avrà la possibilità di vaccinarsi. “E’ un accordo molto importante quello stretto con l’ASP – dichiara l’Assessore Monisteri – se vogliamo ripartire a settembre con la stagione agonistica con maggiore serenità. Lo sport è stato devastato da questa pandemia, sono saltati campionati, tornei e manifestazioni. Riprendere la normalità significa anche far sì che tutti gli eventi sportivi si svolgano con regolarità. Per arrivare a questo obiettivo l’unica strada è quella della vaccinazione. Mi auguro e auspico che tutti gli sportivi modicani possano sfruttare questa occasione e vincere la partita più importante”.

NELLA FOTO, la riunione con i rappresentanti delle società sportive modicane