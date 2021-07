Cassibile, nascondeva la droga nella dispensa: arrestato trentacinquenne

I Carabinieri di Cassibile nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti hanno tratto in arresto in flagranza un siracusano di 35 anni gravato da numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti. I militari dell’Arma, grazie al fiuto delle unità cinofile, hanno rinvenuto all’interno della dispensa dell’abitazione del 35enne, tra diverse confezioni di cibo, oltre mezzo chilogrammo di marijuana e trecento grammi di hashish, in larga parte già suddivisa in dosi pronte per essere vendute, e vario materiale per il taglio, la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

Terminate gli accertamenti l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre, il materiale rinvenuto per il confezionamento e lo stupefacente sono stati posti sotto sequestro e quest’ultimo inviato presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti per l’esame qualitativo e quantitativo.