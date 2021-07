Vittoria, 13^ edizione di "Scenica festival": teatro, circo e musica dal 9 al 18 luglio

Dal 9 al 18 luglio “Scenica Festival”, a Vittoria, si prepara ad accogliere tanti artisti internazionali che per due fine settimana, dal 9 all’11 luglio e dal 16 al 18 luglio, con un intermezzo mercoledì 14 luglio, saranno protagonisti della 13^ edizione della manifestazione dedicata al circo contemporaneo, al teatro e alla musica. Messo a punto dall’associazione culturale Santa Briganti, con la direzione artistica di Andrea Burrafato, “Scenica Festival” animerà la città ipparina grazie a un calendario fitto di allegria e buonumore, cadenzato da forti emozioni e momenti di profonda riflessione. Grandi e piccini potranno partecipare a creazioni artistiche di natura diversa, sempre originali e sorprendenti. La Compagnia Eia, il collettivo Cirque Entre Nous, la Compagnia Sacékripa e DADO saranno i protagonisti degli appuntamenti circensi. Per il teatro invece arriveranno il duo Tringali/Condorelli, la compagnia Cuocolo/Bosetti, Claudio Morganti e il tanto atteso Valerio Aprea. Il teatro di figura poi con la Compagnia Ele e la Compagnia Unterwasser. Infine la musica con il concerto della poliedrica performer, musicista e cantante Baby Dee e la band Sacramento. Gli spettacoli saranno distribuiti nelle tre location coinvolte in questa 13^ edizione: il Chiostro delle Grazie, Sala Mandarà e Castello Henriquez. Il programma in dettaglio è consultabile sul sito: www.scenicafestival.it. Tutti gli appuntamenti sono a capienza limitata, quindi è consigliato l’acquisto in prevendita online su: www.liveticket.it/santabriganti. Scenica Festival gode del patrocinio del Comune di Vittoria e del Ministero della Cultura e quest’anno è sostenuto anche dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Info point e biglietteria: Piazza del popolo 39, Vittoria (RG) - Tel 328 5782765 (no whatsapp); orari di apertura 11.00 - 13.00 e 18.00 - 20.00. Aggiornamenti e info sulle pagine social di Scenica Festival e Santa Briganti.