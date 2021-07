Rappresentazioni classiche a Siracusa: dieci minuti di applausi per Coefore Eumenidi di Eschilo

Dieci minuti di applausi per Coefore Eumenidi di Eschilo sabato, nella serata di apertura della 56° stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa prodotta dalla Fondazione Inda.

Lo spettacolo diretto da Davide Livermore ha conquistato il pubblico tornato a riempire i gradoni del Teatro che quest’anno potrà ospitare fino a un massimo di 3 mila persone. A seguire la messa in scena del testo di Eschilo anche Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, Marta Cartabia, ministro della Giustizia, Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, l’ex presidente del Senato, Pietro Grasso, l’attrice Lella Costa e il celebre regista Robert Carsen che nel 2022 dirigerà a Siracusa Edipo Re di Sofocle. Ad accoglierli, il presidente della Fondazione Inda Francesco Italia, il consigliere delegato dell’Inda Marina Valensise e il sovrintendente Antonio Calbi.

Coefore Eumenidi è una coproduzione con il Teatro Nazionale di Genova; Livermore ha messo in scena un “sistema di potere distrutto dove il fantasma di Agamennone impregna un impianto scenico di manifesta devastazione” creando “un mondo algido, freddo, ricoperto di gelo e di neve” e facendo nevicare a Siracusa prima di un finale sorprendente, legato ad alcuni tra i più controversi episodi della storia repubblicana.

La traduzione dal greco del testo di Eschilo è di Walter Lapini. Le scene sono di Davide Livermore e Lorenzo Russo Rainaldi, i costumi di Gianluca Falaschi, le musiche di Andrea Chenna, il disegno delle luci di Antonio Castro, il video design di D-Wok; Sax Nicosia, oltre a essere la voce e l’immagine di Agamennone, è anche il regista assistente.

Nel cast, Laura Marinoni (Clitennestra), Giuseppe Sartori (Oreste), Anna Della Rosa (Elettra) Stefano Santospago (Egisto), Giancarlo Judica Cordiglia (Apollo), Olivia Manescalchi (Atena), Maria Grazia Solano (Cilissa e la Pizia), Gaia Aprea, Alice Giroldini, Valentina Virando, Chiara Osella, Graziana Palazzo e Silvia Piccollo (Le Coefore), Maria Laila Fernandez, Marcello Gravina e Turi Moricca (Erinni/Eumenidi), i musici Diego Mingolla e Stefania Visalli, Spyros Chamilos (Pilade), Irasema Carpinteri (una donna), Gabriele Crisafulli, Manfredi Gimigliano, Lorenzo Iacuzio, Roberto Marra e Francesca Piccolo (guardie), Federica Cinque (statua di Atena). Coefore Eumenidi resterà in scena fino al 31 luglio.

FOTO: CENTARO