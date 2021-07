Siracusa, incendio a Belvedere: bloccato l'accesso ai Centri commerciali (VIDEO)

Un incendio di vastissime dimensione è scoppiato oggi pomeriggio verso le 15 nella zona di Belvedere di Siracusa. Un'altissima nube di fumo si è alzata in cielo ed era visibile già dallo svincolo di Avola dell' autostrada. Le fiamme hanno divorato sterpaglie ed alberi nella zona di fronte al Centro commerciale di contrada Spalla, minacciando anche alcune attività commerciali. Per motivi di sicurezza, le forze dell'ordine hanno fatto evacuare gli ospiti dell'Acquapark. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, anche carabinieri e polizia municipale. Bloccato dalla polizia locale il transito in entrata dalla rotatoria di Targia, verso Belvedere e viceversa. In uscita si poteva attraversare soltanto la strada che finisce all'ex 'Triglia d'oro', che collega cona la Statale 114. Per gli automobilisti che dovevano raggiungere Floridia e Solarino, il traffico è stato deviato sulla strada per Priolo. Ancora da stabilire la natura del rogo, anche se si propende per un'azione dei piromani.

Nel Siracusano si combatte su altri due fronti del fuoco. Uno in contrada Tremilia, l'altro a Carlentini. A Tremilia le fiamme stanno minacciando alcune abitazioni.