Un motociclista Marcello Tumeo, 35 anni, è morto in un incidente stradale a Ficarra, in provincia di Messina, sulla statale 145 la scorsa notte. L'uomo sposato e padre di due figli, viaggiava a bordo della propria moto, quando per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un muro dopo avere perso il controllo del mezzo. Il corpo è stato restituito alla famiglia.