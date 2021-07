Bagheria, in fiamme rifiuti e sterpaglie: roghi a Balestrate

Un incendio è divampato a Bagheria. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Le fiamme sono state appiccate ad un cumulo di rifiuti abbandonato tra via Dolce Impoverile e via del Fonditore. Il rogo ha bruciato sterpaglie, copertoni e cumuli di spazzatura.Incendi: tra Partinico e Balestrate fiamme Decine di incendi vengono segnalati nella zona del partinicese. Le fiamme sono divampate anche lungo l'autostrada A29 tra Balestrate e Partinico. In alcuni momenti l'autostrada è stata chiusa al traffico per l'intenso fumo e per le fiamme che hanno lambito la sede stradale. In azione tutte le squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando, non senza difficoltà, di fronteggiare i vari fronti del fuoco. Gli incendi sono divampati nella zona di Madonna del Ponte, minacciando anche la chiesa, in contrada Passarello, a Montelepre, a Camporeale, Grisì e Valguarnera.