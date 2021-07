Vaccini, a Messina da domani dosi ed eventi culturali

Prenderà il via domani il progetto 'Le vie del vaccino', con l'anticipazione di un cartellone di eventi ideato dall'Ufficio Covid-19 di Messina, in collaborazione con Asp Messina, università, comune, conservatorio 'Corelli'. A Messina e provincia saranno organizzati appuntamenti culturali, durante i quali i cittadini potranno anche vaccinarsi. In programma domani, alle 18.30, nel giardino del dipartimento di scienze politiche e giuridiche la presentazione del romanzo "La Guerra di Nina", di Imma Vitelli. Sarà un'anticipazione all'inizio delle attività previsto per il prossimo 10 settembre e che vedrà impegnata la struttura commissariale sino a fine settembre. Oltre all'autrice, saranno presenti il rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, lo storico Luigi Chiara e il filosofo Giuseppe Giordano che dialogheranno con la scrittrice. Dalle 16 alle 20 sarà possibile vaccinarsi, senza prenotazione, nell'aula Lorenzo Campagna con ingresso in via Malpighi 9. Giovedi prossimo, alle 12, nella sala riunioni dell'Asp a Palazzo Geraci si svolgerà invece la conferenza di presentazione per illustrare il calendario di tutti gli eventi alla presenza del commissario Covid-19 di Messina, Alberto Firenze. Il programma prevede spettacoli musicali, teatrali, flash mob, presentazioni di libri, incontri su temi sanitari. Si tratta di un progetto legato alla campagna vaccinale per unire salute, cultura e intrattenimento.