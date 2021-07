La funivia del Faito in discesa dal Monte Faito verso la stazione Circum di Castellammare di Stabia (Napoli) è rimasta bloccata oltre un'ora, con 17 persone a bordo, a causa di un black out elettrico che ha riguardato il centro antico di Castellammare. Una volta entrato in funzione il gruppo elettrogeno, è iniziata la discesa della funivia; i passeggeri stanno tornando in stazione.