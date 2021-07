Melilli, successo per la prima edizione del "Fiat 500 World Wide meeting"

Si è svolto ieri a Melilli il primo "Fiat 500 World Wide meeting", un evento planetario che ha coinvolto appassionati dall’Italia al Giappone, dalla Finlandia al Sudafrica in più di 200 location in giro per il mondo. Piazza S. Sebastiano a Melilli si è presto riempita di estimatori, nostalgici e semplici curiosi accorsi ad ammirare l’auto che ha accompagnato il nostro Paese nel periodo del boom economico, entrando nella vita delle famiglie e cambiandone le abitudini. “Melilli - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Carta - torna al centro di importanti iniziative sportive e turistiche che trovano posto nel cartellone ‘post covid’ di eventi turistici che l’amministrazione ha

redatto per l’estate 2021”. ”Iniziative di questo tipo - ha proseguito il sindaco Giuseppe Carta - oltre a richiamare l’interesse degli appassionati, rappresentano un importante strumento di marketing territoriale”. "L'unione fra la 500, l’auto più iconica del Made in Italy e lo scenario mozzafiato di Piazza S. Sebastiano rappresenta una splendida cartolina per promuovere il nostro territorio e sviluppare il turismo”.