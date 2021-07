Giustizia, Samonà: gli italiani vogliono un profondo cambiamento del sistema

"Le oltre centomila firme raccolte per i referendum sulla Giustizia nel fine settimana, grazie ai gazebo della Lega, sono la dimostrazione che gli Italiani vogliono un profondo cambiamento del sistema giudiziario, non piu' rinviabile". A sottolinearlo e' Alberto Samona' (Lega), assessore dei Beni culturali della Regione siciliana, che commenta cosi' il successo del primo weekend in cui si sono i potuti firmare i sei quesiti referendari. "E' necessaria una profonda riforma della giustizia - osserva Samona' - che porti a un radicale cambiamento del Csm, ma che preveda anche la responsabilita' diretta dei magistrati e la loro equa valutazione, la separazione delle carriere fra magistratura inquirente e giudicante, che ponga limiti agli abusi della custodia cautelare e che tuteli maggiormente sindaci, amministratori e chi fa il proprio dovere.

Serve una Giustizia giusta e un equo processo per tutti: chi sbaglia paga".