Catania, controlli della Polizia: un arresto e due denunce

Nella serata di ieri, personale delle Volanti ha proceduto a trarre in arresto un uomo e a denunciarne in stato di libertà un altro, entrambi per il reato di evasione. Intorno alle ore 23:50, l’equipaggio della Volante “Trappeto”, transitando in piazza Barcellona, notava un individuo, conosciuto agli operatori, in quanto sottoposto agli arresti domiciliari e quindi soggetto a controlli.

Dopo essere stato fermato e identificato l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di evasione e, su disposizione del P.M. di turno, tradotto presso la casa circondariale di Caltagirone, in quanto recidivo.

Inoltre, intorno a mezzanotte, a seguito di segnalazione giunta in sala operativa, due equipaggi di volante venivano inviati in Corso Amedeo Duca D’Aosta, ove era stato segnalata una persona intenta a danneggiare con degli attrezzi l’interno di un cortile privato. Giunti sul posto gli agenti procedevano a identificare l’uomo, un ragazzo di diciannove anni in atto sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di furto.

Nell’immediatezza dei fatti il giovane dichiarava di avere ricevuto, dai condomini di quello stabile, l’incarico di effettuare dei lavori all’interno del cortile e che, per tale motivo, aveva violato gli arresti domiciliari.

Lo stesso veniva, pertanto, denunciato in stato di libertà per il reato di evasione e riaccompagnato presso il suo domicilio ove veniva ripristinata la misura cautelare.

Nella mattinata di ieri, personale delle Volanti, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio, ha denunciato in stato di libertà un uomo, classe 1978, che esercitava in via Sant'Euplio l’illecita attività di posteggiatore abusivo in violazione del DACUR.